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Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet

Denize kıyısı olan yerlerde bölge, grup ve bot komutanlıkları bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Eylül'den itibaren Van'da da göreve başlayacak- Edremit ilçesinde belirlenen alana konuşlandırılan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, bölgeyi tanımak amacıyla Van Gölü'nde devriye faaliyetlerini sürdürüyor.
19 Ağustos 2021 11:29
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Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet

Van Gölü üzerinden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve göldeki güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin teknelerle başka illere götürülmesinin engellenmesinde etkin rol alacak.

Son günlerde Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesine yönelik tedbirler artırılıyor.

Sınır hattında ve kent merkezinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler, Jandarma, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucuları, denetimlerini sürdürüyor.

İHA, SİHA, helikopter ve drone desteğiyle denetimlerin artırıldığı kentte Van Gölü'nde de yeni güvenlik uygulamaları devreye alındı.

Sınırı yasa dışı yollarla geçen düzensiz göçmenlerin Van Gölü üzerinden başka illere götürülmelerinin önlenmesi için İçişleri Bakanlığının talimatıyla Van'da Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu.

Denize kıyısı olan yerlerde bölge, grup ve bot komutanlıkları bulunan ve ilk kez denize kıyısı olmayan bir bölgede faaliyete başlayan Komutanlık, gölde hem güvenliği sağlayacak hem de düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesinde etkin rol alacak.

Edremit ilçesinde konuşlandırılan Bot Komutanlığı unsurları, 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüne sahip Van Gölü'nü 7 gün 24 saat gözetim altında tutacak.

Termal ve gece görüş kameraları, radar, sonar cihazları gibi teknolojik tüm imkanlara sahip olan Komutanlık, gölün tamamında güvenliği sağlayacak

2 kontrol botu, 15 kişilik ekiple bölgeyi tanımak amacıyla devriye faaliyetlerini sürdüren ekipler, 1 Eylül'den itibaren resmi olarak göreve başlayacak.

- "Van denizi tescillenmiş oldu"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kaçakçılık, düzensiz göçle mücadele ve güvenlik tedbirlerini artırdıklarını söyledi.

Kent merkezi ve çevresinde de üst düzey önlemler aldıklarını belirten Bilmez, bunun yanında Van Gölü'nde de bazı önlemlerin devreye alındığını aktardı.

Geçen yıl aldıkları önlemlerle düzensiz göçmenlerin kara yollarından geçişini engellediklerini anlatan Bilmez, şunları kaydetti:

"Kara yolları tutulunca kaçakçılar yağışlı gecelerde göl kenarında teknelerle düzensiz göçmenleri Bitlis'e taşımaya başladı. Geçen yıl bir teknenin batması sonucu gölden 61 ceset çıkardık. Bu olay üzerine Sayın İçişleri Bakanı'mız, artık Van Gölü üzerindeki seyrüseferin güvenliğinin, o bölgedeki kaçakçılıkla mücadelenin Jandarma değil, Sahil Güvenlik tarafından yapılması talimatını verdi. Hemen hazırlıklara başladık. İlimizde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı kuruldu. Botlar ve personel geldi ve 1 Eylül'den itibaren resmen görevine başlamış olacak. Bir anlamda da 'Van denizi' tescillenmiş oldu çünkü denizlerde güvenliği Sahil Güvenlik sağlıyor."

- "Sorumluluk alanıyla ilgili belirsizlik yaşanmayacak"

Van Gölü'ndeki güvenliği artık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının yürüteceğini vurgulayan Bilmez, "Bitlis, Van ayrımı ortadan kalkıyor. Sorumluluk alanlarıyla ilgili belirsizlik yaşanmayacak. Kurulan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, gölün tümünden sorumlu olacak. Sahil Güvenliğin kurulmasının tek sebebi, gölün üzerindeki göçmen kaçakçılığının tamamen önüne geçmek. İlimiz için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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