Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya 'Toplu Sözleşme' ziyareti
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci devam ederken, Genel Sekreter Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
|19 Ağustos 2021 11:30
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Sağlık-Sen heyeti, Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Bakan Koca'ya 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında bilgi verdi.
Ziyarette ayrıca sağlık çalışanlarının temel sorunları ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Koca'ya, sorunlarının çözümünde devam eden 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin bir fırsat olduğunu kaydeden Genel Başkan Durmuş, sağlık çalışanların memnuniyetinin esas alınması gerektiğine vurgu yaptı.
Genel Başkan Durmuş ve beraberindeki heyet üyelerinden Sağlık-Sen'in Toplu Sözleşme teklifleri hakkında ayrıntılı bilgi alan Bakan Koca, süreci yakından takip ettiğini belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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