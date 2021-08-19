Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya 'Toplu Sözleşme' ziyareti

TÜRK AKADEMİSYENDEN BÜYÜK BAŞARI, DÜNYADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Keleştimur, 30 ülkeden aralarında Nobel ödüllü doktorların da bulunduğu Dünya Fizyolojik Bilimler Akademisi Üyeliğine seçildi. Başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Fırat Üniversitesi (FÜ) kendi alanlarında yeterliliklerini tamamlamış akademisyenleriyle sadece ülkeye değil dünya genelinde de bilime hizmet ediyor. Son olarak FÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Keleştimur, dünya çapında önemli bir göreve seçildi. 40 yıllık akademisyenlik hayatında 100’ün üzerinde akademik makale yayımlanan, kongrelerde bildirileri sunulan ve şuanda TÜBİTAK destekli projelere öncülük eden Prof. Dr. Keleştimur, Dünya Fizyolojik Bilimler Derneği (IUPS) tarafından kurulan Dünya Fizyolojik Akademisi Üyeliğine seçildi.