Böbrek nakli olan memur malulen emekli olabilir mi?

Ben öğrenci iken böbrek nakli oldum. Bundan dolayı engelliyim. 2015 de icra memuru olarak SGK'ya atandım. Böbrek nakli zamanında verilen cortizondan dolayı kemiklerimde hasar oluştu. Şuanda buna dayanarak malulen emekli olabilir miyim? Emekli olursam ikramiye alabiliyor muyum?

Devlet memurları göreve girmeden önce mutlaka bir sağlık kurulu raporu alırlar ve bu raporlarda kişilerin sağlık durumları belli olur. Şayet sağlık durumu göreve girmeye engel ise yapılacak göreve göre memur olarak atanamazlar. Ancak bazı durumlarda rahatsızlıkları olmasına rağmen göreve girmeye engel bir rahatsızlık olmadığından memurluk görevine atanmalarına da engel teşkil etmez.

Bazı durumlarda ise, göreve başlamadan önceki rahatsızlık görevde iken ilerler ve bu durumda da memurlar görevlerini yapamayacak duruma gelirler ve görevlerinden malulen emekli olarak ayrılmak isterler.

Sorunuz özelinde bu konuyu 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar açısından malulen emeklilik şartları ile göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması şartlarını açıklamaktayız.

5510 sayılı Kanuna göre memurların malul sayılmalarının şartları

- Çalışma gücünün en az % 60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerekiyor.

- Memur olmadan önce çalışma gücünün % 60 ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin önceden veya sonradan tespit edilmesi durumunda malullük aylığından yararlanamıyorlar.

- Malul sayılması halinde, memurun en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması durumunda ise on yıllık sigortalılık süresi aranmadan yalnızca 1800 gün primlerinin ödenmiş olması gerekiyor.

- İlk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan memura, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanıyor.

Çalışma gücü kayıp oranına göre yaşlılık aylığı bağlanması şartları

- Görevde iken Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primleri yatırılmış hizmetleri olması şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanıyorlar.

Malulen veya çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilik için yapılması gereken işlemler

Malulen veya çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilik için yapılması gereken işlemler şunlardır:

1- Tam teşekküllü bir hastaneden nihai bir Sağlık Kurulu Raporunun alınması gerekir.

2- Raporun, Kurumlarca Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun vereceği kararın beklenilmesi gerekir.

3- Karar, malullük kabulü yönüyle çıkarsa malul olarak aylık bağlanabilmesi için mutlaka en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün SGK primleri yatırılmış hizmetin olması gerekir.

3- SGK Sağlık Kurulu malullük yönüyle kabul etmeyip, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranlarına göre bir karar verirse, bu kapsamda yaşlılık aylığının bağlanabilmesi için de mutlaka yukarıda belirttiğimiz sigortalılık süresi ve hizmet süresinin olması gerekir.

Bu açıklamalar ışığında siz malulen emekli olabilir misiniz?

Belirttiğiniz rahatsızlığa göre göreve başlamadan önce çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmediğinizi (Yine de bu durumun nihai olarak SGK Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi gerekir), dolayısıyla mevcut sağlık durumunuza göre hakkınızda düzenlenecek olan sağlık kurulu raporu temin edilip bu rapora istinaden malulen emeklilik talebinde bulunabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Ancak, malullük aylığı bağlanması için mutlaka en az 10 yıllık sigortalılık süresi + 1800 gün hizmet şartını yerine getirdikten sonra bu işlemi yapmanızı tavsiye edebiliriz. Yani 2015 + 10 = 2025 yılı + 1800 gün hizmet şartı.

Bu şartlar olduğunda ve SGK Sağlık Kurulu malul kararı verdiğinde hem aylığınızın bağlanması hem de memurluk hizmetlerinizin her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenmesinin mümkün olacağını, söyleyebiliriz.

Şayet, SGK Sağlık Kurulu şu anki rahatsızlık durumunuzu % 60 altında veya meslekte kazanma gücünüzü kaybetmediğinizi tespit ettiği takdirde, bu defa çalışma gücü kayıp oranına göre durumunuzun incelenmesi gerektiğini, bunun şartlarının ise malulen emeklilik şartlarından farklı olarak;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu tespit edilirse en az 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4320 gün, (Oran % 50-59 arası olursa 2015 yılı + 16 = 2031 yılı + 4320 gün hizmet)

- % 40 ila % 49 arasında olduğu tespit edildiğinde de en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün (Oran % 40-49 arası olursa 2015 yılı +18 = 2033 yılı + 4680 gün hizmet)

Şartlarını taşımanız gerekir.