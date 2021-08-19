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Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, milli oyuncu Ozan Tufan'ın kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Watford ile anlaştı.
19 Ağustos 2021 11:46
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Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford milli oyuncu Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı

1 YILLIĞINA 1 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Watford kulübü, 26 yaşındaki oyuncunun kiralık transferi konusunda anlaştı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyecek.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 7.5 MİLYON EURO

Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Sabah
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