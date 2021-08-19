Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor
|19 Ağustos 2021 11:51
|+Aa- Yazdır
European Heart Journal'da yayımlanan ve Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi.
Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin gündüz çalışanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.
Çalışmada sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12 arttığı saptandı.10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon görülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde 22'ye yükseldiği belirtildi.
Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik." ifadesini kullandı.
Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip olduğunun saptandığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı
19 Ağustos 2021 11:57
|Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi
19 Ağustos 2021 11:43
|Bilimsel çalışmalar, kovid aşılarının çocuklar için de güvenilir olduğunu gösterdi
19 Ağustos 2021 11:28
|Depremde evini, dostunu kaybeden genç, üniversite sınavında dereceye girdi
19 Ağustos 2021 11:27
|Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
19 Ağustos 2021 10:27
|Afganistan'dan kaçak girişler sürüyor: Son durak Tatvan
19 Ağustos 2021 09:22
|Cin Ali sahipsiz kaldı
19 Ağustos 2021 09:06
|Üniversiteli 'aşı'dan yana
19 Ağustos 2021 08:59
|Batı Karadeniz'in kıyı kesimiyle Sakarya'da çok kuvvetli sağanak bekleniyor
19 Ağustos 2021 08:54
|Su taşırken ölen şehidin adı çeşmede yaşatılacak
19 Ağustos 2021 08:54