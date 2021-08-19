Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem
|19 Ağustos 2021 11:54
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 11 Ağustos'ta Altındağ ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda mala zarar verme olaylarına karıştıkları tespit edilen 35, sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.
- Olay
Ankara'nın Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Kavgaya ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A. ile A.M.A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmıştı.
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