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Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir süre önce dünya evine giren Özlem ve Armin Özçelik çifti, düğün takılarını afetzedelere bağışlama kararı aldı.
19 Ağustos 2021 11:57
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Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, özellikle Bozkurt ilçesinde can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Yardım kuruluşları başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından bölgeye el uzatıldı. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde geçen hafta evlenen Özlem ve Armin Özçelik çifti de düğün takılarını selzedelere bağışlamaya karar verdi.

Armin Özçelik, AA muhabirine, sel felaketini üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.

Felaketi yaşananlara kendilerince destek vermek istediklerini dile getiren Özçelik, "Bozkurt ilçemizde başta olmak üzere çevre ilçelerimizde yaşanan sel felaketinde ülke olarak üzüntü içindeyiz. Bizler de mağdur olanlara, afet bölgesine bir nebzede olsa yardımımız olsun diyerek, eşim Özlem hanım ile düğünde takılan takılarımızı afet bölgesine gönderme kararı aldık. Üzüntümüz büyük. Bizler de yaşanan bu sel felaketine yardım ederek afetzede kardeşlerimizin yanlarında olmak istedik." dedi.
Anadolu Ajansı
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