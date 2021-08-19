Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı
Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.
|19 Ağustos 2021 12:06
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik görüntüler elde edilen 5'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.
Zanlıların adreslerinde, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, örgüt propagandasını içeren görüntü, fotoğraf ve notlar ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı; 2'si ev hapsi, 6'sı adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.
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