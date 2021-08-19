https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı

Beyoğlu'nda eğlence mekanında çıkan tartışmada darbettiği müşteriyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan koruma görevlisi tutuklandı.
19 Ağustos 2021 12:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Alınan bilgiye göre, Taksim'de bulunan bir eğlence mekanında koruma görevlisi Fırat İ. ile müşteri Murat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İş yerinin dışarısında da devam eden tartışmada Fırat İ., müşteriyi darbetmeye başladı.

Aldığı darbeler sonrası yere düşerek yaralanan Murat K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan koruma görevlisi Fırat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayda yaralanan Murat K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu
19 Ağustos 2021 12:19		 Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
19 Ağustos 2021 12:04
Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem
19 Ağustos 2021 11:54		 Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti
19 Ağustos 2021 11:50
Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
19 Ağustos 2021 11:14		 Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 9 yaralı
19 Ağustos 2021 10:38
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
19 Ağustos 2021 10:25		 Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu
19 Ağustos 2021 10:02
Esenyurt'ta 2 gün üst üste gelip aynı araçtan ses sistemini çaldılar
19 Ağustos 2021 09:55		 Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopayla saldırdılar
19 Ağustos 2021 09:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - Bakan açıkladı: 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı12:19 - Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu12:14 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı12:14 - Türk akademisyenden büyük başarı, dünyada Türkiye'yi temsil edecek12:13 - Gün ortası döviz fiyatları12:08 - Beyoğlu'nda eğlence mekanında müşteriyi darbeden koruma görevlisi tutuklandı
12:06 - Mersin'de terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı12:04 - Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü11:57 - Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı11:54 - Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem11:51 - Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor11:50 - Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti
11:46 - Ozan Tufan'ın yeni adresi belli oldu11:43 - Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi11:33 - 'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'11:31 - TEKNOFEST'e başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti11:31 - Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden sanığın eylemleri gerekçeli kararda
11:30 - Sağlık-Sen'den Bakan Koca'ya 'Toplu Sözleşme' ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
İrem hemşire Türk askerlerinin himayesi altında
Kabine 'salgın ve yüz yüze eğitim' gündemiyle toplanıyor
SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Son dakika 1
musibet 1
yangında yavrularını kaybeden keçi 2
kalbe öküz oturması hissi 1
ilk kez uçağa binen insan 2
mola vermek 1
Afgan kadın ve çocukları korumak 1
ah yandım ben allahım 2
eski dostla yıllar sonra karşılaşmak 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam