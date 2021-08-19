Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu
|19 Ağustos 2021 12:19
|+Aa- Yazdır
- Taksim'de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle yere düşerek kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından yakalanan şahıs tutuklandı. Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.'den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı. Tek yumrukla yere serilip komalık oldu Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.'nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor. Hastanede yaşam mücadelesi veriyor Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Murat K.'nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yumruk atan güvenlik görevlisi tutuklandı Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Diş ağrısı için ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı
19 Ağustos 2021 14:04
|Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
19 Ağustos 2021 13:03
|Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
19 Ağustos 2021 12:33
|Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
19 Ağustos 2021 12:31
|Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
19 Ağustos 2021 12:04
|Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem
19 Ağustos 2021 11:54
|Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti
19 Ağustos 2021 11:50
|Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
19 Ağustos 2021 11:14
|Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
19 Ağustos 2021 10:25
|Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu
19 Ağustos 2021 10:02