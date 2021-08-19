Bakan açıkladı: 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı
|19 Ağustos 2021 12:29
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibariyle elektrik arzı sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaştığı açıklamaya göre, 11 Ağustos Çarşamba günü başlayan sel felaketi ve aşırı yağışlar nedeniyle bölgede toplam 1221 trafo olumsuz etkilendi. Güvenlik kaynaklı ya da enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle 4 ilçeye ve 395 köye elektrik verilemedi ve kesintilerden ilk etapta 38 bin 326 abone etkilendi.
Bartın ve Kastamonu'ya elektrik dağıtımı yapan Başkent EDAŞ, Sinop'a elektrik dağıtımında bulunan Yeşilırmak EDAŞ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ekipleri bölgeye intikal ederek, hasar gören enerji altyapısının onarımı için çalışmalara başladı. Kastamonu ve Sinop'ta yoğunlaşan çalışmalarda dağıtım şirketleri toplam 887 personel, 321 jeneratör, 281 araç, 6 mobil trafo ve 6 drone ile çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda elektrik verilemeyen köy sayısı 16 Ağustos Pazartesi itibariyle 41'e düşerken, selden etkilenen trafo sayısı 135'e, kesintilerden etkilenen abone sayısı ise 4 bin 147'ye geriledi. Ayrıca afetin ardından ilk gün içerisinde tüm ilçe merkezlerine enerji verildi.
İlk günün sonunda köy, trafo ve abonelerin yüzde 50'si, üçüncü gün sonunda yüzde 77'si enerjilendirildi. Böylece her geçen gün enerji verilen köy, trafo ve abone sayısı kademeli olarak artırıldı. Ayrıca Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibariyle elektrik arzı sağlandı.
- Helikopterle mobil jeneratör getirildi
Sel nedeniyle ulaşım imkanı kısıtlanan kırsal bölgelere elektrik vermek için Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle helikopterle mobil jeneratörler ve elektrik direkleri bölgeye nakledildi. Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilen mobil jeneratörlerle bir taraftan bakım onarım çalışmaları sürerken öte yandan halkın elektriksiz kalmasının da önüne geçildi.
Bu süreçte selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenenlerin elektrik faturası ödemeleri 3 ay süreyle ertelendi. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerin tamamına elektrik verildiğine dikkati çekerek, "Ekiplerimiz 1 hafta boyunca son köye ulaşana kadar 7/24 yoğun bir mesai yaptı. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, çalışmalarda yer alan bütün personelimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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