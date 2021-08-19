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Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde viyadük inşaatı çalışması sırasında yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.
|19 Ağustos 2021 12:31
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Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı ve HES inşaatı relokasyon yolları kapsamında yapımı devam eden Merkez Viyadüğü inşaatında çalışan Talip Özkan (46) dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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