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Merkez Bankası revizyonla dış borcu 25,7 milyar dolar azalttı

Merkez Bankası birçok veride revizyona gitti. Kısa vadeli dış borç kalemi revizyonla 25,7 milyar dolar azaldı. İthalat borçlarındaki sert düşüş ve ihracat alacaklarındaki artış dikkat çekti.
19 Ağustos 2021 13:00
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Merkez Bankası revizyonla dış borcu 25,7 milyar dolar azalttı

Merkez Bankası (TCMB), Kısa Vadeli Dış Borç, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri ile Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'nde revizyona gitti.

Revizyonla ilgili TCMB tarafından paylaşılan teknik bilgi notunda "Revizyonlarla ticari krediler verilerinde tespit edilen yanlılıkların veri kalitesinin artırılması yoluyla düzeltilmesi, menkul kıymet istatistiklerinde uluslararası standartlara uyumun artırılması ve yurt dışı yerleşiklerin mevduatlarında kısa-uzun vade ayrımının istatistiklere yansıtılması öngörülüyor" dendi.

Revizyonla birlikte Türkiye'nin rezerv yeterliliği artmış görünürken, kısa vadeli dış finansman gerekliliği azaldı.

DIŞ BORÇ REVİZYONLA 25,7 MİLYAR DOLAR AZALDI

Önceki seride mayısta 144,9 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç, stoku, yeni seride mayısta 119,2 milyar dolar oldu. Böylece revizyon sonrasında aynı ay için kısa vadeli dış borç stoku 25,7 milyar dolar azaldı.

Yeni seride haziranda kısa vadeli dış borç stoku 121,7 milyar dolar oldu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, eski seride mayısta 189,4 milyar dolar iken, yeni seride haziranda 165 milyar dolara geriledi.

KISA VADELİ DÖVİZ FAZLASI ÜÇE KATLANDI

Eski seride mayısta 19,1 milyar dolar olan finansal kesim dışındaki firmaların kısa vadeli döviz pozisyonu fazlası, yeni seride mayısta yaklaşık üç katına çıkarak 56,8 milyar dolara yükseldi. Yeni seride haziran rakamı 58,4 milyar dolar oldu.

Eski seride mayısta 165,5 milyar dolar olan finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu açığı, yeni seride 131,6 milyar dolara geriledi. Yeni seride hazirandaki açık rakamı 128 milyar dolar oldu.

Yeni çalışma sonucunda hesaplanan ticari krediler eski veriler ile karşılaştırıldığında, 2021 Mayıs ayı itibarıyla ihracat alacakları 13,1 milyar dolar artarak 24,5 milyar dolarından 37,6 milyar dolara yükseldi.

İthalat borçları ise 25,1 milyar dolar azalarak 56,5 milyar dolardan 31,4 milyar dolara geriledi.
Sözcü
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