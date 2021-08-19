https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM: Cinayet davasının makul hızda yürütülmemesi hak ihlali

Yüksek Mahkeme, bir cinayete ilişkin 11 yıldan fazla süren ceza yargılamasının makul hızda yapılmaması nedeniyle maktulün yakınlarının yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine ve başvuruculara net 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti
19 Ağustos 2021 13:01
+Aa- Yazdır
AYM: Cinayet davasının makul hızda yürütülmemesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi, cinayete ilişkin ceza muhakemesinin makul ivedilikle yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aksaray'da yaşayan İ.D, 27 Temmuz 2009'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Resen başlatılan soruşturma sonucu açılan kamu davasında, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi 2011'de, sanık M.İ'nin eylemini meşru savunma kapsamında gerçekleştirdiğine ve beraatine karar verdi. Mahkeme, suça yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan iki sanık ile suçu üstlenme suçundan yargılanan bir sanığın da beraatine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 2014'te davayı usul yönünden bozdu.

Bozma sonrasında yerel mahkeme bu kez, sanık M.İ'nin maktulü haksız tahrik altında kasten öldürdüğüne, diğer iki sanığın suça haksız tahrik altında yardım ettiğine kanaat getirerek, 4 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandırılmalarını kararlaştırdı. "Suçu üstlenme" suçundan yargılanan sanığın da mahkumiyetine karar verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yargıtay, yerel mahkeme hükmünü, 11 Ocak 2021'de onadı.

Maktulün yakınları ise kararın kesinleşmesinin ardından Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Başvurucular, yakınlarının öldürülmesiyle sonuçlanan olayla ilgili devletin ölüm sebebini ve sorumlularını etkili bir ceza soruşturmasıyla ortaya çıkarıp, makul, ivedilikle yürütülen bir kovuşturma sonucunda yeterli şekilde cezalandırmadığını, açtıkları tazminat davasında kovuşturmanın sonucunun bekletici mesele yapıldığını, bu durumun adil yargılanma hakkı ile yaşam hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, yargılamanın makul ivedilikle yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine, başvuruculara net 60 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararda, olayın 27 Temmuz 2009'da gerçekleştiği, bundan 3 ay sonra şüpheliler hakkında dava açıldığı, kovuşturma evresinin ise 11 Ocak 2021'de tamamlandığı anımsatıldı.

Soruşturma ve iki dereceli yargılama aşamalarının ilerlemesine engel olan herhangi bir unsur ya da güçlüğün bulunmadığı vurgulanan kararda, olayın kanun yolu incelemesi aşamasının bu derece uzun sürmesine sebebiyet verecek nitelikte bir karmaşıklığa sahip olmadığı, başvurucunun da bu gecikmede hiçbir dahlinin bulunmadığı belirtildi.

-"Gereken hassasiyetin gösterilmediği sonucuna varılmıştır"

Bu hususlar dikkate alındığında, ceza muhakemesinin 11 yılı aşkın sürede tamamlanmasının makul olmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Somut olayda, yargı sisteminde daha sonra ortaya çıkabilecek benzer ihlallerin önlenmesinde sahip olunan önemli rolün zarar görmesine neden olabilecek şekilde yetkili mercilerce makul ivedilikle hareket edilmeyip, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmediği sonucuna varılmıştır. Bu hassasiyetin, kişilerin hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını sürdürmesi ve adalete güvenin sarsılmaması açısından azami oranda gösterilmesi gerekir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 17. maddesinde güvenceye alınan yaşam hakkının usule ilişkin boyutunun ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a yakalama kararı
19 Ağustos 2021 14:11		 Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
19 Ağustos 2021 13:57
Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!
19 Ağustos 2021 13:49		 YÖK, etik ihlalinden öğretim üyesine ceza verdi, Mahkeme YÖK'ü haklı buldu
19 Ağustos 2021 11:10
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
19 Ağustos 2021 09:55		 Yargıtay'dan 'tüm kusur erkeğin olamaz' itirazı
19 Ağustos 2021 08:17
Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
18 Ağustos 2021 21:41		 Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!
18 Ağustos 2021 21:07
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
18 Ağustos 2021 20:25		 Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
18 Ağustos 2021 17:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - YÖKDİL/2 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı14:21 - Bor'un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi14:18 - Sahte diplomaya beraat kararı Yargıtay'dan döndü14:14 - Bir üniversite yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi açıkladı14:11 - 28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a yakalama kararı14:08 - AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
14:05 - Fabrikada tacize uğradı, şikayet edince işten atıldı!14:04 - Diş ağrısı için ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı13:58 - Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim13:57 - Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava13:54 - Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, hastalara umut oluyor13:49 - Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!
13:47 - Bakan Soylu açıkladı: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi13:43 - İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı13:43 - Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı13:34 - Kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan gencin tedavisi için beklenen yardım geldi13:24 - Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taşlara kayalara 2
5n1k 2
afganistan'dan kaçış 3
yalan söylemek zorunda kalmak 2
kişisel gelişim forum 1
kafasına göre takılan insan 2
marmara bölgesinde yaşamak 2
Acaba yaşamak 1
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 3
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 2
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam