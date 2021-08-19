PAK, 300'e yakın vatandaşı sel bölgesinden kurtardı

Polis Arama Kurtarma (PAK), Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere kuruldu. Afetlere müdahale konusunda AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerinde çalışmalarını başarılı şekilde yürüten tim bu kez ise Kastamonu'da sel felaketinin oluşturduğu izleri silebilmek için var gücü ile çalışıyor. Muğla'da yaşanan yangına müdahale ettikten sonra bölgeye gelerek Bozkurt ilçesinde çalışmalarını yürüten tim üyelerinin çoğunluğu Takviye Hazır Kuvvet, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin gönüllü personellerinden oluşuyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren 300'e yakın vatandaşı kurtaran ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izlerini silebilmek adına çalışmalarını yürüten timin bir kısmı da çamur yığını altında kalan İlçe Emniyet Amirliğini biran önce faaliyete geçebilmesi adına emek sarf ediyor. Ekiplerin hummalı çalışması neticesinde zarar gören Türk bayrağı tekrardan Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına asılarak dalgalanmaya başladı. Polis Arama Kurtarma timinde görevli komiser Abdullah Bolat, "Polis Arama Kurtarma olarak Bozkurt'ta halkımızın yaralarını sarmak için gerekli çalışmaları her türlü yapıyoruz. Burası da ilçe emniyet binamız, ilçe emniyet binamızı en kısa sürede aktif hale getirmek için arkadaşlarımızla canla, başla gece gündüz çalışıyoruz. Polis Arama Kurtarma olarak her zaman milletimizin yardımlarına koşuyoruz. Muğla'dan geldik direk buraya, Muğla'da yangınlarda mücadele ettik direk oradan buraya geldik. En kısa sürede İnşallah Bozkurt ilçemizi normal, kullanılabilir hale getirebiliriz. Allah milletimizin yardımcısı olsun" dedi.