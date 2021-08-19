https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PAK, 300'e yakın vatandaşı sel bölgesinden kurtardı

Elazığ depreminden sonra İçişleri Bakanlığının talimatı ile kurulduktan sonra birçok bölgede görev alan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri bu kez ise Kastamonu'da sel felaketinin oluşturduğu yaraları sarmak için cansiperane şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Felaketin ilk gününden itibaren 300'e yakın kişiyi kurtaran kahraman tim, görevini başarı ile yürütüyor.
19 Ağustos 2021 13:06
+Aa- Yazdır
PAK, 300'e yakın vatandaşı sel bölgesinden kurtardı

Polis Arama Kurtarma (PAK), Elazığ depreminin ardından İçişleri Bakanlığının talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere kuruldu. Afetlere müdahale konusunda AFAD ile koordineli şekilde afet bölgelerinde çalışmalarını başarılı şekilde yürüten tim bu kez ise Kastamonu'da sel felaketinin oluşturduğu izleri silebilmek için var gücü ile çalışıyor. Muğla'da yaşanan yangına müdahale ettikten sonra bölgeye gelerek Bozkurt ilçesinde çalışmalarını yürüten tim üyelerinin çoğunluğu Takviye Hazır Kuvvet, Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin gönüllü personellerinden oluşuyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren 300'e yakın vatandaşı kurtaran ekip, çalışmalarına devam ediyor.

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izlerini silebilmek adına çalışmalarını yürüten timin bir kısmı da çamur yığını altında kalan İlçe Emniyet Amirliğini biran önce faaliyete geçebilmesi adına emek sarf ediyor. Ekiplerin hummalı çalışması neticesinde zarar gören Türk bayrağı tekrardan Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği binasına asılarak dalgalanmaya başladı. Polis Arama Kurtarma timinde görevli komiser Abdullah Bolat, "Polis Arama Kurtarma olarak Bozkurt'ta halkımızın yaralarını sarmak için gerekli çalışmaları her türlü yapıyoruz. Burası da ilçe emniyet binamız, ilçe emniyet binamızı en kısa sürede aktif hale getirmek için arkadaşlarımızla canla, başla gece gündüz çalışıyoruz. Polis Arama Kurtarma olarak her zaman milletimizin yardımlarına koşuyoruz. Muğla'dan geldik direk buraya, Muğla'da yangınlarda mücadele ettik direk oradan buraya geldik. En kısa sürede İnşallah Bozkurt ilçemizi normal, kullanılabilir hale getirebiliriz. Allah milletimizin yardımcısı olsun" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fabrikada tacize uğradı, şikayet edince işten atıldı!
19 Ağustos 2021 14:05		 Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, hastalara umut oluyor
19 Ağustos 2021 13:54
Türkiye'nin en büyük barajında yüzde 88'lik fizik gerçekleşme tamamlandı
19 Ağustos 2021 12:40		 Yeni evlenen çift, düğün takılarını selzedelere bağışladı
19 Ağustos 2021 11:57
Gece çalışmak kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskini artırıyor
19 Ağustos 2021 11:51		 Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi
19 Ağustos 2021 11:43
Bilimsel çalışmalar, kovid aşılarının çocuklar için de güvenilir olduğunu gösterdi
19 Ağustos 2021 11:28		 Depremde evini, dostunu kaybeden genç, üniversite sınavında dereceye girdi
19 Ağustos 2021 11:27
Erzurum ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
19 Ağustos 2021 10:27		 Afganistan'dan kaçak girişler sürüyor: Son durak Tatvan
19 Ağustos 2021 09:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - YÖKDİL/2 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı14:21 - Bor'un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi14:18 - Sahte diplomaya beraat kararı Yargıtay'dan döndü14:14 - Bir üniversite yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi açıkladı14:11 - 28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a yakalama kararı14:08 - AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
14:05 - Fabrikada tacize uğradı, şikayet edince işten atıldı!14:04 - Diş ağrısı için ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı13:58 - Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim13:57 - Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava13:54 - Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, hastalara umut oluyor13:49 - Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!
13:47 - Bakan Soylu açıkladı: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi13:43 - İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı13:43 - Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı13:34 - Kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan gencin tedavisi için beklenen yardım geldi13:24 - Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amfide ders almak 2
17 ağustos marmara depremi 2
sözlükte yalnız kalmak 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
musibet 1
blog yazmak 1
uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1
burka 2
Eda Kırkıcı Yıldız 1
iki nokta yan yana 2
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam