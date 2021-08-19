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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 değer kaybederek 1.441,42 puana geriledi.
19 Ağustos 2021 13:11
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,16 puan azalışla 1.441,42 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,91 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini belirtti.

Buna karşılık Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde satışların küresel pay piyasalarına kıyasla daha güçsüz olduğunu aktaran analistler, gün içinde 1.433 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksinin kayıplarını kısmen kapatarak 1.440 puanın üzerine yükselmesinin endeksin yukarı yönlü trendi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Analistler, 1.440 seviyesinin üzerinde kapanışların yukarı yönlü hareketler için destek oluşturabileceğini belirterek, bugün öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
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