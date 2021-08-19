Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubunun silahıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|19 Ağustos 2021 13:24
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu Mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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