Kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan gencin tedavisi için beklenen yardım geldi
Adana'da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin'e tedavisi için beklenen yardım geldi. Hayırsever vatandaş, tedavi için gereken 19 bin TL'yi hastane masrafını vererek tedavi sürecinin başlamasına vesile oldu.
|19 Ağustos 2021 13:34
|+Aa- Yazdır
Adana'da anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için spor salonuna kaydolmuş, iddiaya göre burada satılan protein tozunu kullandıktan bir sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Felç kaldığı öğrenilen genç için gözyaşları içinde yardım isteyen anneanne Öztaş ve Hüseyin'e sevindiren haber geldi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinin ardından aileye ulaşan bir hayırsever vatandaş, Hüseyin'in 19 bin TL'lik hastane masrafını karşılayarak yaşlı kadın ve gence yardımcı oldu.
Hüseyin'in tedavisine önümüzdeki günlerde özel bir tıp merkezinde başlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|1915 Çanakkale Köprüsü yoluna ses bariyerleri yerleştirildi
18 Ağustos 2021 20:52
|Taşköprü Yaylası çöplüğe döndü
18 Ağustos 2021 19:39
|Selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek
18 Ağustos 2021 18:23
|Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
18 Ağustos 2021 16:54
|Vali açıkladı: Koronadan ölenlerin yüzde 99'u aşısını olmamış kişiler
18 Ağustos 2021 16:35
|İBB Barınağındaki görüntülerin üstü kapatıldı, iş makineleri gazetecileri görünce kaçtı
18 Ağustos 2021 15:22
|Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
18 Ağustos 2021 14:55
|Bir aile selde yok oldu
18 Ağustos 2021 14:50
|Valilikten uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi
18 Ağustos 2021 14:48
|İETT otobüsünde HES kodu tartışması
18 Ağustos 2021 14:23