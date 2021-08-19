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Kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan gencin tedavisi için beklenen yardım geldi

Adana'da gittiği spor salonunda kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin'e tedavisi için beklenen yardım geldi. Hayırsever vatandaş, tedavi için gereken 19 bin TL'yi hastane masrafını vererek tedavi sürecinin başlamasına vesile oldu.
19 Ağustos 2021 13:34
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Kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan gencin tedavisi için beklenen yardım geldi

Adana'da anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için spor salonuna kaydolmuş, iddiaya göre burada satılan protein tozunu kullandıktan bir sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Felç kaldığı öğrenilen genç için gözyaşları içinde yardım isteyen anneanne Öztaş ve Hüseyin'e sevindiren haber geldi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberinin ardından aileye ulaşan bir hayırsever vatandaş, Hüseyin'in 19 bin TL'lik hastane masrafını karşılayarak yaşlı kadın ve gence yardımcı oldu.

Hüseyin'in tedavisine önümüzdeki günlerde özel bir tıp merkezinde başlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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