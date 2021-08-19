İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı
|19 Ağustos 2021 13:43
|+Aa- Yazdır
Okulların açılmasına sayılı günler kala, İstanbul'da servisçiler için en az iki doz aşı zorunluluğu geldi.
Servisçiler Odası, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik ile görüştü. Aşı olmayan şoför ile servis hosteslerinin öğrencileri taşımaması yönünde fikir birliği oluştu.
Karara göre, servis sürücüleri ve hosteslerin öğrenci taşıyabilmeleri için mutlaka aşı karnesine sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde servislerde görev yapamayacaklar.
"Öğrenciler yıl boyunca aynı koltukta oturacak"
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, konuyla ilgili "Biz topluma hizmet veriyoruz, kamu hizmeti üretiyoruz, amme hizmeti veriyoruz. O zaman da konan kurallara uymamız gerekiyor" dedi.
Tek karar, şoför ve hosteslerle ilgili değil. Servislerde öğrencilerin oturma düzeni de belli oldu. Hamza Öztürk, oturma düzenini "Bir öğrenci sezon başında ön koltukta oturuyorsa sezonu orada bitirecek. Bugün önde, yarın arka koltuklardan birinde oturayım, bu olmayacak" örneğiyle anlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yerli koronavirüs aşısı mı etkili, Çin aşısı mı? 168 günde belli olacak
19 Ağustos 2021 12:59
|Bakan açıkladı: 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı
19 Ağustos 2021 12:29
|'Bozkurt'ta 2 haftada vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız'
19 Ağustos 2021 11:33
|Van Gölü'nün güvenliği artık Sahil Güvenlik Komutanlığına emanet
19 Ağustos 2021 11:29
|İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
19 Ağustos 2021 11:23
|Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
19 Ağustos 2021 11:20
|Noterlerde güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin hacmi 921 milyon liraya ulaştı
19 Ağustos 2021 11:01
|15 yaş ve üstündekilerin aşılanması başladı
19 Ağustos 2021 10:06
|Rekabet kurallarını ihlal eden 17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza
19 Ağustos 2021 10:05
|Madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
19 Ağustos 2021 09:28