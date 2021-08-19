Bakan Soylu açıkladı: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi
|19 Ağustos 2021 13:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun zamandır takip edilen 8 kişilik terörist grubun Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Eren-14 Operasyonları kapsamında, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi.Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 19, 2021
Kahramanlarımızı kutluyorum.
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