https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!

Anayasa Mahkemesi, öğrencisine tokat atan öğretmen ile ilgili ilginç bir karara imza attı. 20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Karara göre Yüksek Mahkeme, olayı Bölge İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alan uslüp açısından değerlendirdi ve kararda yer alan ifadeler nedeniyle 'masumiyet karinesinin' ihlal edildiğini hükmetti.
19 Ağustos 2021 13:49
+Aa- Yazdır
Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!

AYM'nin uslüp ile ilgili kararının ayrıntıları şöyle:

ÖĞRENCİSİNE İHLAL EDEN ÖĞRETMENE ÇİFTE CEZA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde bir okulda görev yapan beden eğitimi öğretmenin, somut olayda bir öğrencisine tokat attığı iddiasıyla ilgili olarak hakkında eş zamanlı bir şekilde hem ceza soruşturması hem de disiplin soruşturması başlatıldı.

Ceza soruşturması kapsamında başvurucu 5237 sayılı Kanun'un 86. maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama suçunu işlemekle itham edildi.

Disiplin soruşturması ise 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (ı) alt bendinde yer alan hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunma fiilinin işlendiği temelinde gerçekleştiridi.

Disiplin soruşturması sonucunda öğretmene, aylıktan kesme cezası verildi. İtiraz sonucu ceza kınamaya dönüştürüldü. Ayrıca öğretmenin il dışına tayin edilmesi de kararlaştırıldı. Öğretmen hakkında açılan ceza davasında ise beraat kararı verildi.

Öğretmen tüm bu süreçte yaşadığı sıkıntıları AYM'ye taşıdı. AYM ise ilginç bir yönden ihlal kararı verdi. Yüce Mahkeme, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararında yer alan uslüp nedeniyle, öğretmenin masumiyet karinesinin ihla edildiğini kararlaştırdı.

İşte mahkemenin kararın ilgili kısımları:

'..... Bölge İdare Mahkemesi, ceza mahkemesi kararında ulaşılan sonucu tartışmaya açmanın yanında kararı okuyanlarda başvurucunun nitelikli yaralama suçunu işlediği izleniminin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu durumda beraat kararı anlamsız hale gelmiş ve başvurucunun masumiyetine gölge düşürülmüş, öte yandan iki yargı kolu arasında başvurucunun nitelikli yaralama suçunu işleyip işlemediğiyle ilgili olarak çelişkili kararların ortaya çıkmasına sebep olunmuştur. Dolayısıyla masumiyet karinesinin ikinci boyutu ihlal edilmiştir.
Netice itibarıyla Bölge İdare Mahkemesinin ilk derece mahkemesinin esas hakkındaki kararlarını kaldırırken kullandığı ifadeler nedeniyle de masumiyet karinesinin ikinci boyutunun ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 36. ve 38. maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir....'

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a yakalama kararı
19 Ağustos 2021 14:11		 Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
19 Ağustos 2021 13:57
AYM: Cinayet davasının makul hızda yürütülmemesi hak ihlali
19 Ağustos 2021 13:01		 YÖK, etik ihlalinden öğretim üyesine ceza verdi, Mahkeme YÖK'ü haklı buldu
19 Ağustos 2021 11:10
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
19 Ağustos 2021 09:55		 Yargıtay'dan 'tüm kusur erkeğin olamaz' itirazı
19 Ağustos 2021 08:17
Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
18 Ağustos 2021 21:41		 Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!
18 Ağustos 2021 21:07
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
18 Ağustos 2021 20:25		 Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
18 Ağustos 2021 17:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:29 - YÖKDİL/2 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı14:21 - Bor'un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi14:18 - Sahte diplomaya beraat kararı Yargıtay'dan döndü14:14 - Bir üniversite yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi açıkladı14:11 - 28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a yakalama kararı14:08 - AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
14:05 - Fabrikada tacize uğradı, şikayet edince işten atıldı!14:04 - Diş ağrısı için ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı13:58 - Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim13:57 - Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava13:54 - Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, hastalara umut oluyor13:49 - Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!
13:47 - Bakan Soylu açıkladı: 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi13:43 - İstanbul'da okul servisçilerine aşı şartı13:43 - Sosyal medya devlerinden 'mavi tik' uyarısı13:34 - Kullandığı protein tozu nedeniyle felç kalan gencin tedavisi için beklenen yardım geldi13:24 - Eren-7 Operasyonları kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi
13:11 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
havalar da soğudu birden 3
ambulans siren sesi 1
burka 2
aşırı duygusallık hali 1
kalbe öküz oturması hissi 1
tedavülden kalkan cümleler 1
Eda Kırkıcı Yıldız 1
Miras kavgası 3
Bir insanın iyi olduğunu nasıl anlarsınız 3
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam