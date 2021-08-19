Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Diş ağrısı için ambulans istedi, gelmeyince 112 istasyonuna saldırdı
Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans talep eden kişi, ambulans gönderilmeyince 112 istasyonuna taşlı saldırıda bulundu.
|19 Ağustos 2021 14:04
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, İ.D. (29) bir süredir yaşadığı diş ağrısı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulundu.
Ambulans talebinin olumsuz karşılanması sonrası İ.D. Pazarcık ilçesinde bulunan Narlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na gelerek binanın camlarını ve park halindeki ambulanslara taş atarak zarar verdi.
İstasyondaki yetkililerin şikayeti üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
19 Ağustos 2021 13:03
|Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
19 Ağustos 2021 12:33
|Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
19 Ağustos 2021 12:31
|Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu
19 Ağustos 2021 12:19
|Şanlıurfa'da devrilen ambulanstaki hasta bebek öldü
19 Ağustos 2021 12:04
|Altındağ'daki olaylarda mala zarar veren 61 kişiye adli işlem
19 Ağustos 2021 11:54
|Bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti
19 Ağustos 2021 11:50
|Eskişehir'de bir kişi tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldürdü
19 Ağustos 2021 11:14
|Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 10 yaralı
19 Ağustos 2021 10:25
|Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu
19 Ağustos 2021 10:02