Bir üniversite yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi açıkladı
Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını Twitter hesabından duyurdu.
|19 Ağustos 2021 14:14
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Kovid-19 küresel salgını sebebiyle geçen yıl uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretimini sürdüren Maltepe Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze derslere başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Prof. Dr. Karasar, paylaştığı tweette "Hazırsanız derslere başlıyoruz. Sevgili Öğrencilerim, 4 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlıyoruz..." ifadelerine yer verdi.
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