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Vakalar 48 ilde arttı, 33 ilde azaldı: Vakaların en çok düştüğü iller

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7-13 Ağustos'ta vaka sayısının en çok düştüğü iller Siirt, Diyarbakır, Edirne, Hakkari ve Bitlis oldu. Siirt, 19-25 Haziran'dan sonra ilk kez 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıktı
19 Ağustos 2021 14:42
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı.

Sağlık Bakanlığı 81 il için 7-13 Ağustos'ta her 100 bin nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, son iki haftada 100 bin kişideki vaka sayısının 596,55 azaldığı Siirt, geçen hafta ve bu hafta ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.

Böylece, Siirt 19-25 Haziran'dan sonra ilk kez, 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıkarak listede beşinci sıraya geriledi.

Vakaların son bir haftada 100 bin kişide 99,69 yükseldiği Batman, en çok vaka artışının yaşandığı şehir oldu.

Geçen hafta en çok vakanın görüldüğü iller içinde dördüncü olan Batman, artışın ardından bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı.

Öte yandan, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken, Ankara'da yükseldi.

- 14 ilde vaka sayısı 50-100 aralığında arttı

Ülke genelinde 48 ilde vakalar yükseliş gösterirken bunlardan 14'ündeki artış 50-100 aralığında gerçekleşti.

Her 100 bin kişide vaka sayısının en çok arttığı 5 il Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan olarak sıralandı.

Vakalar Batman'da 99,69, Bayburt'ta 92,12, Aksaray'da 86,01, Gümüşhane 79,54 ve Ardahan'da 72,44 arttı.

Bu illerin ardından vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller, "Rize (72,29), Elazığ (68,36), Karaman (66,52), Şanlıurfa (62,59), Eskişehir (59,19), Afyonkarahisar (58), Mersin (57,83), Konya (52,2), Isparta (50,97)." oldu.

- Vaka sayısının 1-50 aralığında arttığı iller

Ülke genelinde 34 ilde 100 bin nüfustaki Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı. Bu iller şöyle sıralandı:

"Kahramanmaraş (46,5), Manisa (39,42), Adana (36,42), Nevşehir (35,87), Kayseri (35,37), Mardin (35,19), Sivas (32,05), Adıyaman (31,64), Malatya (29,02), Muş (28,95), Sakarya (28,63), Karabük (28,21), Bilecik (27,26), Erzincan (22,57), Gaziantep (20,63), Denizli (19,93), Kütahya (18,61), Artvin (17,83), Amasya (17,77), Uşak (17,08), Bursa (15,67), Ankara (14,97), Osmaniye (14,07), Ağrı (8,65), Niğde (8,38), Giresun (7,96), Çorum (7,52), Kilis (6,73), Erzurum (5,49), Kars (4,67), Kırıkkale (3,18), Kastamonu (3,01), Yozgat (2,7), Trabzon (2,55)."

- İllerin vaka azalışları

Siirt'te, vaka sayısı, her 100 bin kişide 400'ün üstünde, Diyarbakır ve Edirne'de ise 100'ün üstünde azaldı. Vaka sayısının en çok düştüğü 10 il sırasıyla Siirt (431,01), Diyarbakır (158,74), Edirne (117,45), Hakkari (91,06), Bitlis (83,07), Van (79,42), Tunceli (72,99), Bingöl (71,83), Ordu (66,1), Kırklareli (63,65) oldu.

- Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan iller

Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan 23 il ise şöyle sıralandı:

"Sinop (41,9), Aydın (30,21), Iğdır (27,43), Zonguldak (26,38), Tokat (24,15), Bartın (23,94), Çanakkale (21,61), İzmir (16,04), Kocaeli (13,05), Antalya (12,32), Çankırı (12,29), Muğla (11,8), Yalova (11,34), Balıkesir (10,18), Düzce (9,82), Bolu (9,27), Tekirdağ (9,14), Samsun (5,83), Hatay (3,69), Şırnak (2,66), Burdur (1,75), Kırşehir (0,82), İstanbul (0,25)."
Anadolu Ajansı
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