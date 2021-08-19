Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Ağustos 2021 14:45
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