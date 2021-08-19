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Komandolar selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirdi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye gelen ve yaraların sarılması için fedakarca çalışmalara katılan komandolar, bu kez de felakette zarar gören ilçe merkez camiini Cuma namazına yetiştirebilmek için kolları sıvadı.
19 Ağustos 2021 14:55
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Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok eve ve iş yerine zarar verdi. Felaket haberini alan Mehmetçik, yaraların sarılması için soluğu hemen sel bölgesinde aldı. Burada ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için fedakarca çaba sarf eden mavi bereli komandolar, bu kez de selde büyük zarar gören Bozkurt Merkez Camii'yi Cuma namazına yetiştirebilmek için kolları sıvadı. Ellerine süpürgelerini alan Mehmetçik, caminin içindeki çamurları temizleyebilmek için yoğun çaba sarf etti. Komandolara temizlikte AFAD ekipleri de yardımcı oldu.

"Mehmetçiği sahada görünce tüylerim ürperdi, çok gurur duydum "

Mehmetçiği sahada gördüğü zaman çok gurur duyduğunu söyleyen Ahmet Aynalı, "Çok güzel çalışmalar var Mehmetçiğe helal olsun, her yerde varlar. Bizleri her zaman koruyorlar, her zaman yardımcı oluyorlar. Çok güzel çalışmaları var cumaya kadar inşallah yetişir ve Cuma namazımızı da kılarız burada tertemiz. Felaket çok büyük, böyle felaket hiç görülmedi buralarda Allah ölmüşlerimize rahmet, geride kalanlara sabır versin. Hepimizin başına gelebilir, hepimiz yardımcı olmamız gerekiyor böyle işlerde. Çok güzel çalışmalar var memleketin her bölgesinden yardım geldi. İnşallah en yakın zamanda yaralar sarılır Mehmetçiği sahada görünce tüylerim ürperdi, çok gurur duydum. Allah daima onlara güç, kuvvet versin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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