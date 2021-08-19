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AK Partili Turan'dan düzensiz göç ile mücadele açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birkaç gün önce de yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Uluslararası platformlarda tüm dünyanın bu soruna bir çözüm bulması için irademizi ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte ülkemizde malum kesimler, göçmenler konusunda provokasyon ve toplumsal huzursuzluk peşinde." dedi.
19 Ağustos 2021 15:16
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AK Partili Turan'dan düzensiz göç ile mücadele açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki İlçe Belediye Başkanlığında düzenlediği toplantıda, ilçede yapılan yatırımları ve çalışmaları değerlendirdi.

Göçmen sorununun dünyadaki adaletsiz düzenden kaynaklandığına işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Bugün Orta Doğu, Afganistan başta olmak üzere güven ve istikrar ortamının tesis edilmemesinden kaynaklı bir göçmen sorunu var. Elbette göçmen sorununun tek nedeni bu değil ama tüm dünyanın, sözüm ona medeni dünyanın bu konuya samimiyetle yaklaşması lazım. Barış ortamının olmadığı coğrafyalarda yaşanan trajedilerden tüm insanlık sorumludur. Bugün herkes Aylan bebek fotoğrafı etrafında birleşmiş durumda ama çoğunun samimiyeti sorgulanıyor. Bugün yeni bir düzene, dünyanın 5'ten büyük olduğunu gösteren bir nizama ihtiyaç var. Ülkemizde de göçmen konusu gündem. Ancak olaya insani yaklaşmakla beraber çeşitli adımlar da atılıyor. Birkaç gün önce de yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Uluslararası platformlarda tüm dünyanın bu soruna bir çözüm bulması için irademizi ortaya koyuyoruz. Bununla birlikte ülkemizde malum kesimler, göçmenler konusunda provokasyon ve toplumsal huzursuzluk peşinde. Göçmenlerin geri gönderilmesini istemek başka bir şey, onları hedef haline getirmek, milletimizi provoke etmeye çalışmak ayrı bir şey. Amaçları 84 milyon olarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmak. Yoksa dertleri ne göçmenler ne de mülteciler."

- "Kılıçdaroğlu, 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor"

Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınırlar ve göçmenlerle ilgili açıklamalarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, hepimiz için önemli olan 'sınır namustur' sözünü çirkin siyasetine alet ediyor. Elbette sınır namustur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de sınırlarını koruyor. Güvenlik güçlerimiz, Mehmetçiklerimiz kahramanca görevlerini yerine getiriyor. Bir kere bu sözü kullanırken, hiç mi sınırda gözünü kırpmadan bekleyen askerimiz aklına gelmez. Bu devlet adabı değil. Bugün 'sınır namustur' diyenler, dün 'sınırımızda komşumuz PYD olsun' diyorlardı."

Türkiye'nin tüm kurumlarının tedbirlerini aldığını belirten Turan, Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi gibi birçok konuda adımlar atıldığının altını çizdi.

Son yıllarda düzensiz göçün önüne geçildiğini aktaran Bülent Turan, "Devlet bu konuda tam anlamıyla teyakkuzda olduğunu resmi verilerle göstermiştir. Bununla birlikte tüm kurumlarımızın daha hassas olması gereken bir süreç var. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin huzurunun bozulmasına asla izin vermemeliyiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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