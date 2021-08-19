Komando yıkılan evdeki bayrağı itfaiye merdiveniyle aldı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkımı süren Yıldız Apartmanı'nda asılı kalan Türk bayrağını, itfaiyenin merdiveniyle üçüncü kata çıkan komando aldı.
|19 Ağustos 2021 15:23
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İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan selden etkilenen ve aldığı ağır hasar sonucu yıkımı başlatılan Yıldız Apartmanı'nın üçüncü katındaki Türk bayrağı çevredekilerin dikkatini çekti.
Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından gelen askeri personel, ay yıldızlı bayrağı yıkımdan kurtarmak için itfaiyeyle temas kurdu.
Bir komando, itfaiye aracının merdiveniyle üçüncü kata yükseldi ve bayrağı sıkıştığı pencereden aldı.
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