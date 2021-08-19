https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini 9 kurşunla öldürdü

Zonguldak'ta Murat Cura'yı tabancayla 9 el ateş edip öldüren Erdoğan Kösepınar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın iddianamesinde ayrıntılar ortaya çıktı. Kendini mehdi ilan eden Kösepınar, bunu kabul etmeyen ve Almanya'daki tekkeden ayrılmasına neden olmakla suçladığı Cura'yı şeytan olarak gördüğü için öldürdüğünü anlattı.
19 Ağustos 2021 15:36
+Aa- Yazdır
Mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini 9 kurşunla öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini öldürdü.

Olay, 14 Ekim 2020'de Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde meydana geldi. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Murat Cura, tatil için geldiği köyünde yine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı Erdoğan Kösepınar'ın silahlı saldırısına uğradı.

Cura, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Kösepınar yolda kendisini arayan jandarma ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Kösepınar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklandı. Erdoğan Kösepınar hakkında Cumhuriyet Savcısı, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın kendisini mehdi ilan ettiği ve bunu kabul etmeyen Murat Cura'yı şeytan olarak görerek öldürme planı yaptığı ifade edildi.

'MEHDİLİĞİMİ KABUL ETMEDİ'

Kösepınar'ın iddianamede ve dosyada yer alan ifadesinde, Murat Cura'yı Almanya'dan 27 yıldır tanıdığını ve aynı tekkenin üyesi olduklarını belirtti.

Kösepınar, şeyhlerinin ölmesinin ardından manadan gelen seslerin kendisini hadisi şeriflerde geçen mehdi olduğunu bildirdiğini anlatarak, "Tarikatta bulunan kişiler bana tabi olduklarını söylediler. Ancak Murat Cura mehdiliğimi kabul etmedi. Diğer üyeleri yanına çekerek beni tarikatın dışına itti. Aynı zamanda şeytani yönü sebebiyle sürekli zahmet çektirerek beni öldürmeye çalışır şekilde ruhuma sürekli acılar, ızdıraplar gönderiyordu. Tarikatın diğer üyeleri de Allah'ı inkar ederek Cura ve şeytanlarına tabi oldular. Ben de onu öldürmek zorunda kaldım" dedi.

'İÇİMDE HUZUR VAR, RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM'

Daha önce de Cura'yı öldürmek için girişimde bulunduğunu ifade eden Kösepınar, olay gününü ise şöyle anlattı:

"Olay günü evine gittim. Zile bastım ancak kimse çıkmadı. Evde olduğunu anladım. Çıkması için beklemeye başladım. Murat Cura şeytan olduğu için benimle dövüşmek zorundaydı. Ben de dövüşün bitmesi için onu öldürmek zorundaydım. Kendisinin aşağı inmesiyle hiç düşünmeden cebimdeki silahı çıkararak öldürme kastıyla ateş ettim. Vurduktan sonra dünden bugüne içimde bir huzur var. Rahatlamış hissediyorum."

Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kösepınar için hazırlanan raporda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı. Kösepınar'ın ileriki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştay'dan aracında uyuşturucu çıkan uzman çavuş ile ilgili ilginç karar!
19 Ağustos 2021 15:35		 28 Şubat davasında Çevik Bir ve Çetin Doğan'a yakalama kararı
19 Ağustos 2021 14:11
Genç kızın başörtüsünü zorla çıkarıp hakaret eden çifte dava
19 Ağustos 2021 13:57		 Öğrencisine 'tokat atan' öğretmeni 'masumiyet karinesi' kurtardı!
19 Ağustos 2021 13:49
AYM: Cinayet davasının makul hızda yürütülmemesi hak ihlali
19 Ağustos 2021 13:01		 YÖK, etik ihlalinden öğretim üyesine ceza verdi, Mahkeme YÖK'ü haklı buldu
19 Ağustos 2021 11:10
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
19 Ağustos 2021 09:55		 Yargıtay'dan 'tüm kusur erkeğin olamaz' itirazı
19 Ağustos 2021 08:17
Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
18 Ağustos 2021 21:41		 Mahkeme kadını kusurlu saymıştı, Yargıtay'dan emsal karar!
18 Ağustos 2021 21:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Yanan ormanda ilk onlar filizlendi16:18 - Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi16:08 - Bor'un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi15:57 - Sel sularına kapılmadan önce oğluyla telefonda helalleşmiş15:51 - MB: Hizmetler sektöründe istihdam artışları görülebilecek15:45 - İBB'den hayvan bakımevindeki görüntülere açıklama
15:39 - Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı15:36 - Mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini 9 kurşunla öldürdü15:35 - Danıştay'dan aracında uyuşturucu çıkan uzman çavuş ile ilgili ilginç karar!15:31 - Bilim Kurulu Üyesinden aşı karşıtı doktorlara: Şarlatanlar15:23 - Komando yıkılan evdeki bayrağı itfaiye merdiveniyle aldı15:20 - Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
15:16 - AK Partili Turan'dan düzensiz göç ile mücadele açıklaması15:10 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:09 - Öğretmen tarafından öldürülen polisin eşi: Katiller de ağlar15:04 - Milli Eğitim Bakanı Özer'in amcasının cenazesi toprağa verildi14:55 - Komandolar selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirdi
14:45 - Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17 ağustos marmara depremi 2
korkup kaçmak 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
belki 1
ambulans siren sesi 1
marmara bölgesinde yaşamak 2
Emelkoca 3
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 2
yalan söylemek zorunda kalmak 2
bir dolaşıp gelmek 1
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam