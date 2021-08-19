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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
19 Ağustos 2021 15:39
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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, FETÖ şüphelileri H.D, A.G ve M.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.D ve M.N tutuklandı. Diğer şüpheli A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheliyi yakalamış, şüpheliler kimlik sorgusunun ardından gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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