https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Adıyaman'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan öğretim üyesi yaşam savaşı veriyor. Refüje çıktıktan sonra ağaca çarpan otomobilin hava yastıkları ise açılmadı.
19 Ağustos 2021 16:18
+Aa- Yazdır
Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'nda Adıyaman Adliyesi karşısında 01 HP 099 plakalı Renault marka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut (47), refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ile olay yerinden geçen polis ekipleri sürücünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Öğretim Üyesi Ayhan Karabulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karabulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından otomobil yoldan kaldırıldı. Ağaca çarparak durabilen ve motor kısmından büyük hasar alan otomobilin hava yastıklarının açılmaması dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sel sularına kapılmadan önce oğluyla telefonda helalleşmiş
19 Ağustos 2021 15:57		 Bilim Kurulu Üyesinden aşı karşıtı doktorlara: Şarlatanlar
19 Ağustos 2021 15:31
Komando yıkılan evdeki bayrağı itfaiye merdiveniyle aldı
19 Ağustos 2021 15:23		 Milli Eğitim Bakanı Özer'in amcasının cenazesi toprağa verildi
19 Ağustos 2021 15:04
Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
19 Ağustos 2021 14:45		 Vakalar 48 ilde arttı, 33 ilde azaldı: Vakaların en çok düştüğü iller
19 Ağustos 2021 14:42
Fabrikada tacize uğradı, şikayet edince işten atıldı!
19 Ağustos 2021 14:15		 Kardeşinin böbreğiyle hayata tutunan üroloji uzmanı, hastalara umut oluyor
19 Ağustos 2021 13:54
PAK, 300'e yakın vatandaşı sel bölgesinden kurtardı
19 Ağustos 2021 13:06		 Türkiye'nin en büyük barajında yüzde 88'lik fizik gerçekleşme tamamlandı
19 Ağustos 2021 12:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:23 - Yanan ormanda ilk onlar filizlendi16:18 - Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi16:08 - Bor'un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi15:57 - Sel sularına kapılmadan önce oğluyla telefonda helalleşmiş15:51 - MB: Hizmetler sektöründe istihdam artışları görülebilecek15:45 - İBB'den hayvan bakımevindeki görüntülere açıklama
15:39 - Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı15:36 - Mehdiliğini kabul etmeyen tarikat üyesini 9 kurşunla öldürdü15:35 - Danıştay'dan aracında uyuşturucu çıkan uzman çavuş ile ilgili ilginç karar!15:31 - Bilim Kurulu Üyesinden aşı karşıtı doktorlara: Şarlatanlar15:23 - Komando yıkılan evdeki bayrağı itfaiye merdiveniyle aldı15:20 - Eren-1 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
15:16 - AK Partili Turan'dan düzensiz göç ile mücadele açıklaması15:10 - Merkez Bankası rezervleri azaldı15:09 - Öğretmen tarafından öldürülen polisin eşi: Katiller de ağlar15:04 - Milli Eğitim Bakanı Özer'in amcasının cenazesi toprağa verildi14:55 - Komandolar selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirdi
14:45 - Datça açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkar mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emeklilerin ek gösterge sorunu çözülüyor
Ahmet Davutoğlu'nun isim vermeden ifşa ettiği bürokrat belli oldu
Sosyal medyadan hükümeti eleştiren imama çifte ceza!
Belediye Başkanı, ağabeyini belediye başkan yardımcısı olarak atadı
Öğrenciler akın etti... Kiralar fırladı! İşte en değerli iller
Halk erken seçim istiyor mu? İşte anket sonuçları
Ümitcan Uygun 'hakaretçi' avında: 5 bin lira vereni affediyor
Simülasyonlu 2021 yılı yaz dönemi öğretmen mazeret tayin robotu yayında
Kabine toplandı: Gündem salgın ve yüz yüze eğitim
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17 ağustos marmara depremi 2
korkup kaçmak 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
belki 1
ambulans siren sesi 1
marmara bölgesinde yaşamak 2
Emelkoca 3
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 2
yalan söylemek zorunda kalmak 2
bir dolaşıp gelmek 1
SON İLANLAR
Vaşington Büyükelçiliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TED Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam