Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde TUSAŞ, GSATCOM ve INVAP arasında Türkiye'nin ilk uydu ihracatı olan ARSAT-SG1 Uydu Projesi'nin imza töreni, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ, GSATCOM ve INVAP yetkilileri katıldı.

Demir, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay çabalarının son yıllarda gelişme gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uydu alanında faaliyet gösteren TUSAŞ'ın INVAP ile yaptığı iş birliği GSATCOM'u ortaya çıkardı. Bu iki şirketin Güney Amerika'nın ihtiyacını giderecek yeni bir projesi var. Bu uydu projesi 15 yıl hizmet edecek şekilde planlandı. Teslimat tarihi ise 2024 yılı olacak. Bu iş birliğinin iki ülke ve iki şirket açısından daha fazla fırsat sunacağını umuyoruz. Bu anlaşma ile TUSAŞ ve ortak girişimine uluslararası alanda başarılar diliyorum. Bu anlaşma ayrıca Türkiye'ye uzay ve uydu alanında yeni ufuklar açacak. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Bugün imzaladığımız sözleşmeyle savunma sanayimiz Milli Uzay Programı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına taşıyor. Türkiye'nin uydu üreticisi TUSAŞ'ın, iştiraki GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ ile birlikte gerçekleştireceği proje ülkemizin uydu teknolojileri alanındaki yeni nesil haberleşme uydu ailesi teknolojilerinin ilk ihracatı olarak kayıtlara geçecektir."

Verilen bilgiye göre, Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT'ın Güney Amerika'daki haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacak uydunun, yer senkron yörüngede en az 15 yıl görev yapması planlandı.

Yüksek çıkış kapasitesi ve elektrikli itki çözümüyle tasarlanacak ARSAT-SG1 Uydusu'nun, 2024 yılında teslim edilmesi planlanıyor.