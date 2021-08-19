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Bakan Özer, Eğitim Polikaları Kurulu'ndan gelen telefonu dinlemedi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Ankara Milli Eğitim Müdürü kırmızı çizgim, görevden almayın" dediği öne sürülen Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, "Bakan Özer'le görüştüm. Arkadaşımızın başarılarını anlattım. Ankara ile ilgili bir tasarrufu olacaksa da bu kalibrede bir arkadaşın getirilmesini talep ettik" dedi.
19 Ağustos 2021 16:37
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Bakan Özer, Eğitim Polikaları Kurulu'ndan gelen telefonu dinlemedi

Ziya Selçuk'un istifasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturan Mahmut Özer, işe bazı bürokratları değiştirerek başladı. Özer, pazar gününden itibaren bazı il milli eğitim müdürlerini görevden aldı. Özer, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı da görevden alarak yerine Nevşehir eski Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa'yı getirdi. Ancak Ankara Valiliği, iki gün boyunca görevlendirme kararını yürürlüğe koymadı. Fatsa, bu nedenle yeni görevine başlayamadı. Kulislerde, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıldığı ve görevlendirme yazısının bunun üzerine yazıldığı iddiası konuşuldu. Fatsa da dün görevlendirme yazısı yazıldıktan sonra görevine başlayabildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden Fatsa'nın göreve başladığı duyuruldu.

Görüşmeyi doğruladı

Ankara'da yaşanan atama krizinin görüş ayrılıklarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve AKP MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu'nun henüz atamalar yapılmadan Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer'i arayarak, "Ankara Milli Eğitim Müdürü kırmızı çizgim, değiştirmeyin" dediği ancak Özer'in buna rağmen Akpınar'ı görevden aldığı iddia edildi. İddialarla ilgili T24'ten Eray Görgülü'nin sorularını yanıtlayan Ahmet Gündoğdu, "kırmızı çizgim" dediği iddiasını yalanladı ancak Bakan Mahmut Özer'le konuyla ilgili görüştüğünü teyit etti.

Gündoğdu, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'nın başarısı verilerde mevcut

"Bakan benim Zonguldak Rektörlüğünden beri arkadaşım. Genel müdürler değişiyordu. Bu yönde bir aramamız oldu. 'Ankara ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı bilmiyorum ama biz arkadaşımızın başarısından memnunuz, Ankara İl Teşkilatımız da memnun. Ankara, LGS'de Türkiye birincisi olmuş ve başarısı ortaya çıkmıştır. Bu durum verilerde de mevcuttur. Mutlaka almanız gerekiyorsa da yine Ankara'yı kaldıracak kalibrede bir arkadaşı getirin' şeklinde bir konuşmamız oldu.

"Turan benim babamın oğlu değil"

Ben emek hareketinden geliyorum. Yıllarca emekten yana oldum. Bir bürokrat, işini iyi yapmadığını düşündüğünüzde nasıl ki, 'bu buradan gitmeli' diyorsanız, tam tersi, başarılı olduğunu düşündüğünüz bir bürokrat için de memnuniyetinizi ifade etmelisiniz. Turan benim babamın oğlu değil. Atayan da bakanlık, görevden alan da bakanlık. Ne demek, 'kırmızı çizgim'. Bir bakanın tasarrufuna karşı böyle bir ifade olabilir mi? Benim ağzımdan çıkmış bir ifade değil. Biz Ankara'dan sorumluyuz. Burada başarının artırılmasından sorumluyuz. O tasarrufa müdahale edecek halimiz yok."
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