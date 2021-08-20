Toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacak mı?
|20 Ağustos 2021 10:00
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Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık zam oranlarını belirleyecek olan 6. toplu sözleşmede gözler 22 Ağustos'a çevrildi.
Takvime göre, zam oranının 22 Ağustos'ta belirlenmesi gerekiyor.
Toplu sözleşmeden askeri personelin de yararlanıp yaralanmayacağı merak ediliyor.
Toplu sözleşme metinlerinde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı belirlenmektedir.
Askeri personelin maaş hesabında da bu unsurlar esas alındığı için imzalanacak toplu sözleşmeden askeri personel de yararlanacaktır.
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