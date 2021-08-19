Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|19 Ağustos 2021 17:14
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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan aranan S.D'nin (32) Çağlayancerit ilçesinde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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