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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
19 Ağustos 2021 17:14
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan aranan S.D'nin (32) Çağlayancerit ilçesinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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