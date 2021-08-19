Asker uğurlamada eğlencenin dozunu kaçırdılar
İstanbul'da asker uğurlamak için toplanan grup eğlencenin dozunu kaçırdı. Yol kapatan gençlerden biri motosikletiyle gösteri yapmaya kalkınca ölümden döndü.
|19 Ağustos 2021 17:40
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İstanbul Esenyurt'taki asker eğlencesinde motosikletli gençlerden birinin yaptığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alt geçidi kapatan grup diğer sürücülere zor anlar yaşattı, trafik aksadı.
Asker uğurlamak için bir araya gelen kalabalık meşale yaktı. Araçlarıyla patinaj yapıp geçidi dumana boğdu.
İçlerinden biri drift atmak isterken motosikletin kontrolünü kaybedip düştü. Neyse ki kazayı yara almadan atlattı.
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