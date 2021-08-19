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Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasak

Mardin Valiliği, korona virüs salgını ve kaos ortamı oluşturmak için farklı görüşteki grupların karşı karşıya getirilerek kargaşa ortamı oluşturulmasının önüne geçilmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün yasaklandığını duyurdu.
19 Ağustos 2021 17:47
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Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün yasak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin ili coğrafi sınırları içerisinde 20.08.2021 cuma günü saat 00.01'den itibaren 03.09.2021 cuma günü saat 24.00'a kadar 15 gün süre ile; 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır; ilimizde düzenlenecek olan, ticari reklamlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma, anket yapılmasının, açlık grevi, oturma eylemi, stant, imza kampanyası, çadır kurma, protesto eylemi vb. Eylem/etkinliklerin 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır; ayrıca her türlü izinli/izinsiz toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar ve yapılan ikazlara rağmen kararı ihlal etmeye devam edenler hakkında kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilerek 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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