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Sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayin başvurusu alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin mazeret başvurularının alınacağını duyurdu.
19 Ağustos 2021 18:08
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Sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayin başvurusu alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan;

Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu

Başvuru ve Onay İşlemleri : 23-27 Ağustos

Ayrılma ve Başlama: 06 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Duyuru için tıklayınız...
Memurlar.Net
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