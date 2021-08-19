Sözleşmeli öğretmenlerin mazeret tayin başvurusu alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlerin mazeret başvurularının alınacağını duyurdu.
|19 Ağustos 2021 18:08
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan;
Sözleşmeli Öğretmenlerin Sağlık Mazeretine Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu
Başvuru ve Onay İşlemleri : 23-27 Ağustos
Ayrılma ve Başlama: 06 Eylül 2021 itibarıyla gerçekleştirilecek.
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