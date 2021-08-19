Uçaktan düşen Afgan milli futbolcu çıktı
|19 Ağustos 2021 18:24
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Afgan haber ajansı Ariana'nın haberine göre; uçaktan düşenler arasında Zeki Enveri de vardı.
19 yaşındaki Zeki Enveri Afgan Milli Futbol takımında oynuyordu. Genç futbolcunun ölümünü Afganistan Spor Genel Direktörlüğü de doğruladı.
Enveri'nin ölümüyle ilgili olarak farklı bir iddia da gündeme geldi.
C-17 Boeing tipi Amerikan uçağının iniş takımlarına saklandığı ve uçağın Katar'a acil iniş yapmasıyla cansız bedenine ulaşıldığı yönünde de iddialar var.
Zeki enveri sosyal medyadaki hesabına göre Kabil'de yaşıyordu.
Fransız-Afgan lisesine gidiyordu. Zeki Enveri İtalyan Inter-Milan takımının hayranıydı. Ölmeden önce sosyal medya hesabına son olarak "Hayatınızın resmini kendiniz çizin. Fırçasını başkasına vermeyin" yazdığı belirtiliyor.
Uçaktan düşen Afganların görüntüsü hafızalara kazınmıştı.
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