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Vaka sayısı 20 binin altına geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
19 Ağustos 2021 21:07
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Vaka sayısı 20 binin altına geriledi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 216 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 19 bin 320 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 19 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 19 bin 320 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 oldu. Son bir günde toplam 292 bin 538 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 55,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 93,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" dedi.
Memurlar.Net
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