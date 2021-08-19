112 istasyonuna sopalı saldırı kamerada
|19 Ağustos 2021 20:13
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Olay, 10 Ağustos'ta öğle saatlerinde Nergis Mahallesi'ndeki 5 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Ahmet K., bilinmeyen nedenle istasyon binası dışında sağlık personeline hakaret etti. Sağlık görevlileri olup biteni anlamaya çalışırken, Ahmet K., elindeki sopayla istasyonun camını kırdı. Sağlık ekipleri de istasyona girerek durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan şüphelinin 3 farklı suçtan kaydı bulunduğu ve alkolün etkisiyle ne yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi. İfadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. O anlara ait, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı. Görüntüde, Ahmet K.'nin elindeki sopayla istasyon camına vurması, içerideki sağlık görevlilerinin de sakinleştirmek istediği görülüyor.
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