Oxford araştırması: Aşılıların bulaştırma riski yükseldi

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin yaptırdığı araştırma, Alfa varyantı döneminden farklı olarak, aşıların Delta varyantına karşı etkisinin hızlı bir şekilde azaldığını ve aşılıların virüs kapma ve bulaştırma riskinin arttığını ortaya koydu.

Dw Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere'de en yaygın olarak kullanılan Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşılarının mercek altına alındığı araştırmada, aşıların virüsten korunmada halen en iyi yol olduğu, ancak etkilerinin üç ay içinde azalmaya başladığı kaydedildi.

Araştırmada, BioNTech aşısının ilk etaptaki etkinliği yüksek olmasına rağmen koruyucu etkisini AstraZeneca'ya göre daha hızlı bir şekilde yitirdiği sonucuna varıldı.

BioNTech ve AstraZeneca aşılarının ikinci dozdan sonra uyandırdığı bağışıklık dinamiğinin önemli farklar gösterdiğine dikkat çeken araştırmacılar, "Pfizer başlangıçta daha büyük etkinlik göstermekte, ancak yüksek virüs yoğunluğu ve semptomlu enfeksiyonlara karşı koruma etkisi daha hızlı bir şekilde düşmektedir" dedi.

35 yaş ve üstünde koruma daha hızlı azalıyor

İngiltere çapında boğaz ve burundan alınan üç milyonu aşkın numuneye dayanan araştırmada ikinci dozdan iki hafta sonra yüzde 85 olan BioNTech etkinliğinin 90 gün sonra yüzde 75'e; AstraZeneca'da ise aynı zaman diliminde yüzde 68'den yüzde 61'e gerilediği kaydedildi. Ayrıca korumadaki düşüşün 35 yaş ve üstündeki grupta daha belirgin olduğuna da işaret edildi.

Araştırmaya göre başlangıçta farklı koruma oranları gösteren iki aşının etkisi ikinci dozdan 4 ila 5 ay sonra benzeşmeye başlıyor. Araştırmacılar, uzun vadeli etkiler konusunda ise başka araştırmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Doğal bağışıklık daha etkili

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesinin geçen yıl Aralık ayından başlayarak tesadüfi bir şekilde seçilen hanelerde yaptığı PCR testlerine dayandırılan araştırma, doğal yollardan virüse yakalanıp iyileşen kişilerin bağışıklığının, aşılananlara göre daha güçlü olduğunu da ortaya koydu.

18 yaşın üstündeki 380 bini aşkın kişiyle iki grup halinde yapılan araştırmanın ilk etabı 1 Aralık 2020'den başlayarak Alfa varyantının baskın olduğu dönemde, ikinci etabı ise 16 Mayıs 2021'den 1 Ağustos'a kadar Delta varyantının baskın olduğu dönemde gerçekleştirildi.

Virüs yoğunluğu aşılanmamışlarla aynı

Araştırmanın dikkat çeken bir başka sonucu, Alfa varyantının baskın olduğu dönemden farklı olarak, iki doz aşı olmuş kişilerin virüse yakalanmaları durumunda hiç aşı olmamışlar kadar virüs yoğunluğuna sahip olduğu bulgusu.

Oxford Üniversitesi araştırmacılarından Koen Pouwels, aşılanmasına rağmen enfekte olan kişilerde görülen virüs yoğunluğunun, sürü bağışıklığına ulaşmayı zorlaştıracağına dikkat çekti. Pouwels, "aşıların ağır hastalık vakalarının önlenmesinde muhtemelen en iyi yol olduğunu, ancak virüsün bulaştırılmasının önlenmesinde etkisinin azaldığını" belirtti.

Üçüncü doz tartışmaları

Oxford araştırmacıları, enfekte olmuş kişilerin boğazındaki virüs yoğunluğunun, semptomların şiddeti konusunda kabaca bir gösterge olduğuna da vurgu yaparak enfeksiyonun süresi ile ilgili ellerinde yeni veri bulunmadığını kaydetti.

Aşıların Delta varyantı karşısında etkinliğini yitirmesi, son dönemde tamamlayıcı üçüncü doz tartışmalarını beraberinde getirmişti. Nüfusunun yüzde 58'lik bölümünü iki doz BioNTech ile aşılayan İsrail, güçlendirici üçüncü doz uygulamasına başlamış, ABD'de de BioNTech ve Moderna aşılarının etkisinin azalması endişesi nedeniyle üçüncü doz için çalışmalar başlatılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ise son açıklamasında şu an itibarıyla üçüncü doz aşıya gerek olmadığını belirterek zengin ülkelerin ellerindeki aşı dozlarını yoksul ülkelerle paylaşması çağrısı yapmıştı.