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Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik

Petlas, Türk savunma sanayisinde başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor
19 Ağustos 2021 20:34
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Savunma sanayisinde milli ürünlere milli lastik

Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, Petlas, bu alanda başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimini yapıyor.

AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Petlas'ın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de güvenlik güçlerinin kara ve havadaki lastik tekerlekli bütün araçlarına hareket kabiliyeti kazandıracak ürünlerin geliştirilmesi ve imal edilmesi üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Son 6 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki hızlı gelişime ayak uydurduklarını belirten Berber, Petlas'ın da yatırımlarını ve ürün gelişimlerini bu yönde artırarak sürdürdüğünü kaydetti.

Berber, IDEF 2021'de sergilenen araçlardaki lastiklerin hepsini Türkiye'de yerli ve milli olarak üretme kabiliyetine sahip olduklarını ifade ederek, 'Artık TSK envanterinde yer alan bütün kara ve hava araçlarının lastik ihtiyaçları için ülkemizin dışa bağımlılığı yok diyebiliriz. Mevcut yeni projelerde de fuarda gördüğünüz araçların lastik ve jantlarını geliştirerek üretmeye devam ediyoruz. Kapasitemizi de artırarak devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

FNNS şirketinin TSK'nın envanterine yeni kazandırdığı silah taşıyan aracının altında da Petlas ürünleri olduğuna işaret eden Berber, bu ürünün bir yıla yakın sürede güçlü test süreçlerinden geçtiğini söyledi.

Savunma sanayisindeki araçlar için lastik uyumunu dikkate alarak terzi usulü üretim yaptıklarını aktaran Berber, Petlas'ın savunma sanayisindeki birçok hava aracında da kullanıldığını anlattı.

Savunma sanayisinde kullanılacak lastiklerin birçok testten geçirildiğini ifade eden Berber, şu anda savunma sanayisindeki araçların yüzde 50'sinden fazlasında Petlas kullanıldığını bildirdi.

- Hava araçları lastiklerine Türkiye'den onay alınacak

Ümit Berber, havacılık alanında kullanılacak lastiklerin sertifikasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Bu sertifikasyon için kalifiye akredite test merkezleri yurt dışında. Bu test merkezlerinden randevu almakta zorlanıyoruz. Bu yüzden test merkezinin ihtiyacı olan bütün makineleri alarak, geliştirilmiş lastikleri burada test ederek, Türkiye'deki otoriteler tarafından onaylı bir ürün olarak uçak altında kullandırmaya başlayacağız. Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinin başında hedefliyoruz. O tarihten sonra yerli onay almış lastikleri uçakların altında görebileceğiz.'
Anadolu Ajansı
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