Aşı karşıtı paylaşımlar yapan antrenör koronavirüse yakalandı
|19 Ağustos 2021 20:41
|+Aa- Yazdır
Sakarya'da 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaparak, aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye başlayan Mutlu, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüsnü Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KOBAY DİYE HİTAP ETMİŞTİ
Koronavirüs tedavisi gören Hüsnü Mutlu'nun 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden ve aşı vurulmanın faydasız olduğunu iddia eden Mutlu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak. Aşı firmaları milyar dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiçbir garanti de vermiyor. Devletler de garanti vermiyor, kişi kendi isteğim ile vuruldum, herhangi bir olumsuzluk olursa da kimseyi sorumlu tutmayacağım diye imza atıyor. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da kobay olmasını istiyorlar. Not. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Selde molozların altında kalan şehit mezarını askerler temizledi
19 Ağustos 2021 21:48
|Otobüs şoförü, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi
19 Ağustos 2021 21:17
|Oxford araştırması: Aşılıların bulaştırma riski yükseldi
19 Ağustos 2021 19:25
|Korkutan haritalar: 'Olağanüstü' ve 'şiddetli kuraklık' yaşanıyor
19 Ağustos 2021 19:20
|İnşaattan düşen işçi rekor tazminat kazandı
19 Ağustos 2021 19:09
|20 günlük asker, kalp krizinden öldü
19 Ağustos 2021 16:40
|Öğretim üyesi direksiyon başında kalp krizi geçirdi
19 Ağustos 2021 16:18
|Sel sularına kapılmadan önce oğluyla telefonda helalleşmiş
19 Ağustos 2021 15:57
|Bilim Kurulu Üyesinden aşı karşıtı doktorlara: Şarlatanlar
19 Ağustos 2021 15:31
|Komando yıkılan evdeki bayrağı itfaiye merdiveniyle aldı
19 Ağustos 2021 15:23