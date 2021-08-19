PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 129'a yükseldi
|19 Ağustos 2021 20:51
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Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan PKK'lının 2016'da terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terör örgütü mensubu sayısı 129'a yükseldi.
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