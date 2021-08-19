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Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun cezası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.
19 Ağustos 2021 20:55
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Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun cezası belli oldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.

Galatasaray Kulübü de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.

Süper Lig'de 9 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 9 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçtaki çeşitli nedenlerden dolayı siyah-beyazlı kulübün 96 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca Beşiktaş'ın ilk iç saha maçında Spor Toto Kuzey Alt 105, 106, 107 ve 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi yönünde karara vardı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor ise 32'şer bin lira para cezası aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5'er bin lira para cezası verildi.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor 16'şar, Bursaspor 61, Kocaelispor'un 48 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kocaelisporlu oyuncu Atila Turan ve Bereket Sigorta Ümraniyespor antrenörü ikişer maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası aldı.

PFDK, Bereket Sigorta Ümraniyespor oyuncusu Avdija Vrsajevic'e bir maç ve 3 bin 250 lira, Yusuf Emre Gültekin'e ise 2 maç men cezası verdi.
Anadolu Ajansı
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