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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dairn açıklamalarda bulundu. Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğretmenler, öğrenciler ve personel okula maske ile gelecek. İhtiyaç halinde okulda maske dağıtılacak" dedi.
19 Ağustos 2021 20:56
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Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül'de başlanacağı açıklanan yüz yüze eğitimle ilgili basın açıklaması yaptı.

Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Özer, mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayacak öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edileceğini belirtti.

Özer açıklamasında, "Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir" diye konuştu.

Açıklamasında öğretmenlerin aşılama oranlarını da paylaşan Özer, "Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla % 80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık % 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise % 69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır" bilgisini paylaştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL UYGULANACAK?

Yüz yüze eğitimin esaslarını açıklayan Özer, "Öğretmenler, öğrenciler ve personel okula maske ile gelecek. İhtiyaç halinde okulda maske dağıtılacak. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır" dedi.

Yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgileri paylaşan Özer'in açıklaması şöyle:

-Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK'lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecek.

-Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır.

-1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

-Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

-Bakanlığımız bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceğiz.

-Milli Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecektir.

-Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacaktır.

-Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak.

-Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.

-Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacak.

-Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.
Memurlar.Net
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