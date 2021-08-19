Üniversite öğrencilerinden de düzenli PCR testi istenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.
|19 Ağustos 2021 21:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5 saat 20 dakika sürdü.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN PCR TESTİ İSTENECEK
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.
Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak
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