Molozların altında kalan şehit mezarını askerler temizledi
|19 Ağustos 2021 21:48
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Eylül 2016'da, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel'in mezarının da bulunduğu Abana-Bozkurt Şehitlik Anıtı, selde hasar gördü. Abana- Bozkurt yolunda bulunan anıt ve şehit Şenel'in mezarı ile eski Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın mezarı, selin getirdiği taş ve molozlar ile kaplandı. Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ekipleri, şehit askerin ve eski belediye başkanın mezarında temizlik çalışması başlattı. Askerler, şehit askerin mezarını ve anıtı iş makinesi ile yapılan çalışmada elleriyle temizledi.
Şehit kabrinin toprak ve taş yığınları arasında kaldığını görünce yetkililere bilgi verdiklerini söyleyen Ozan Karanacak, "İlçeye yardım için gelmiştik. Şehidimizin mezarlığının toprak ve taş içinde kaldığını görünce jandarmamızdan yardım istedik. Geldiler ve çalışmalarına devam ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
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