Selçuk Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Selçuk Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim derslerin yüz yüze yapılacağı bildirildi.
|19 Ağustos 2021 22:27
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Selçuk Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin yüz yüze yapılacak.
Açıklamayı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy duyurdu. İşte Rektör Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Sevgili Gençler, Üniversitemizin 19 Ağustos 2021 tarihli Senato Kararına göre, 20 Eylül itibarıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.
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