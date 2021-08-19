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Selçuk Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Selçuk Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim derslerin yüz yüze yapılacağı bildirildi.
19 Ağustos 2021 22:27
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Selçuk Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Selçuk Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin yüz yüze yapılacak.

Açıklamayı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy duyurdu. İşte Rektör Aksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Sevgili Gençler, Üniversitemizin 19 Ağustos 2021 tarihli Senato Kararına göre, 20 Eylül itibarıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.

Memurlar.Net
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